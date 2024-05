RS: inundações devem piorar nos próximos dias, diz MetSul

Várias cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas pelas cheias - (crédito: Anselmo CUNHA/AFP)

Áreas nunca alcançadas por inundações na história do Rio Grande do Sul devem ser atingidas nos próximos dias, de acordo com previsão do MetSul Meteorologia. As cidades de Pelotas e Rio Grande devem ser as mais afetadas nesta nova crise de enchentes.

Essas novas enchentes vão ocorrer pela cheia da Lagoa dos Patos, que recebe as águas do rio Guaíba. A água deve chegar inclusive ao centro de Pelotas, local que nunca chegou antes, segundo o MetSul.

Em Pelotas, a prefeitura divulgou uma imagem com as áreas de risco de inundação na cidade. A cidade de Rio Grande também está na zona de risco de novas inundações.

???? ATENÇÃO - ALERTA | As enchentes no Sul do estado vão piorar e devem ser de graves proporções. Água alcançará locais em que jamais chegou em Pelotas e Rio Grande. Lagoas dos Patos e Mirim podem “emendar” em um só corpo d’água. ?? https://t.co/tXylFmjh6x pic.twitter.com/7tLd7fgidh — MetSul Meteorologia (@metsul) May 8, 2024

Com o grande volume de águas, é provável que o tamanho das lagoas se expanda e ocorra a "união" das lagoas dos Patos e Mirim em uma única e grande massa d’água.