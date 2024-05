IPTU começa a ser cobrado entre segunda (13/5) e sexta-feira (17/5) no DF

A parcela única ou a primeira parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2024 e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) vencem entre segunda-feira (13/5) e sexta-feira (17), de acordo com o final da inscrição.

O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única tem direito a 10% de desconto, desde que não tenha pagamentos em atraso. Para parcelar, o valor de cada cota não pode ser inferior a R$ 20. Caso a soma do valor do IPTU e da TLP seja inferior a R$ 40, o pagamento deverá ser feito integralmente.

A previsão para este ano é que quase 1 milhão de proprietários efetuem o pagamento do tributo.

As datas de vencimento das parcelas do imposto são definidas conforme o número final (dígito verificador) da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF).

O proprietário que não recebeu o boleto para pagamento pelos Correios deve emitir o documento via portal de serviços da Receita ou pelo aplicativo Economia DF. Clique aqui para ver o passo a passo.

*Com informações da Secretaria de Economia