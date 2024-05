Arrecadação de doações a vítimas no RS são coletadas pelo Samu

A campanha "Todos Unidos Pelo Sul" está arrecadando roupas, colchonetes, água potável e alimentos para as vítimas das enchentes que atingem a região Sul do Brasil. Foto: Lauro Alves/Governo do RS - (crédito: Reprodução Secretaria de Saúde (SES-DF))

A campanha “Todos Unidos Pelo Sul” está arrecadando roupas, colchonetes, água potável, alimentos não perecíveis, galochas, cobertores, itens de higiene pessoal e de limpeza, lençóis, toalhas, casacos infantis e fraldas, entre outros itens, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Iniciada pela Força Áerea Brasileira (FAB), a ação recebe apoio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Os donativos podem ser podem ser entregues até sexta-feira (10/5) nas bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) espalhados pela capital, das 8h às 18h. Para ver os locais de coleta, clique aqui.

Ao todo, o Samu-DF disponibilizou 22 locais para recolher as doações. A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destaca a importância do apoio da comunidade diante da tragédia. "Juntos, podemos proporcionar alívio e esperança às famílias impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Contamos com a generosidade de todos”, disse.

A FAB será a responsável por encaminhar os itens ao estado gaúcho. “Queremos mobilizar a comunidade próxima a esses pontos. Temos uma equipe para cuidar da logística, que irá buscar e levar os donativos à base aérea”, afirmou o diretor do Samu-DF, Victor Arimateia.

O Rio Grande do Sul vive a maior catástrofe climática de sua história, com cidades inteiras submersas e milhares de pessoas isoladas.

Brasília pelo Sul

Na última semana, o GDF lançou a campanha Brasília pelo Sul e prontamente enviou 15 mil copos de água, oferecidos pela Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) e enviados ao estado por meio da FAB.

A Chefia-Executiva de Políticas Sociais também está organizando doações para a população do Rio Grande do Sul. Os donativos incluirão mantas recebidas pela campanha Agasalho 2024 e alimentos arrecadados pela campanha Solidariedade Salva.

Em missão humanitária na sexta-feira (3/5), o GDF enviou militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil para atuar no resgate de pessoas e animais domésticos. Eles seguem na região gaúcha até 16 de maio — data prevista, sujeita a alterações.



*Com informações da Agência Brasília