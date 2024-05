Estudante golpeia com faca outro aluno em escola pública de Taguatinga

Por volta das 15h desta quarta-feira (8/5), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender uma ocorrência de vítima de arma branca. De acordo com os militares, um adolescente de 17 anos teria esfaqueado outro de mesma idade em uma escola de ensino fundamental de Taguatinga.

Ainda de acordo com a PMDF, os Policiais do Batalhão Escolar foram ao local e conduziram os envolvidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) para registro da ocorrência. A vítima do golpe de faca foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF), que posteriormente o encaminhou ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).



A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação (SEE-DF), que até a publicação não havia respondido. O espaço segue aberto para posteriores manifestações.