Polícia prende homem que matou cachorro do vizinho em área rural do DF

Na última quinta-feira (9/5), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, no Setor de chácaras da Ponte Alta Norte, no Gama. Chegando ao local, um chacareiro informou que seu vizinho havia matado a tiros seu cachorro e ferido outro. O acusado foi preso e ambos foram encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia.

Segundo a PMDF, o autor dos disparos confirmou o caso e relatou que matou o cão para defender sua criação de porcos, informando ainda que o chacareiro entrou no chiqueiro de sua propriedade e matou dois porcos. O acusado também foi detido por porte ilegal de arma de fogo, um revólver calibre 38 e munições.