Empresário é assassinado a tiros em bar de Ceilândia; assassino fugiu em moto

Polícia Civil (PCDF) vai investigar a motivação do crime - (crédito: TV Brasília/Divulgação)

Um empresário morreu ao ser assassinado a tiros em um bar, na QNM 1 de Ceilândia. O crime ocorreu na noite dessa sexta-feira (10/5) e até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido preso.



A vítima foi identificada como João Batista Queiroz, 50 anos, proprietário de uma loja de capas e acessórios para celulares. Testemunhas informaram que João, mais conhecido como Pernambuco, estava no estabelecimento, quando um homem em uma moto chegou e disparou ao menos três disparos de arma de fogo.

O assassino fugiu logo em seguida sem levar nenhum pertence da vítima. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas João já estava sem vida. A área foi isolada para a perícia. Agora, a Polícia Civil (PCDF) vai investigar a motivação do crime.