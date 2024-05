Cartórios do DF emitirão certidões de nascimento gratuitas na próxima semana

Os 14 Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito Federal, localizados nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, vão participar da 2ª Semana Nacional do Registro Civil - "Registre-se!". A mobilização das Justiças Estadual e Federal por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ocorre entre esta segunda-feira (13/5) e sexta-feira (17/5) em todo o país.



No período, serão realizadas buscas e emissão de certidão de nascimento de forma gratuita à população socialmente vulnerável, independentemente de ser a 1ª ou 2ª via do documento.

A intenção é de combater o sub-registro civil de nascimento no país e ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros, em especial a população em estado de vulnerabilidade.

A abertura será realizada nesta segunda-feira às 10h, no espaço Flamboyant, que fica no 10° andar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Os atendimentos também ocorrerão nos Centros Pop de Brasília e de Taguatinga:

Centro Pop de Brasília: SGAS 903, Conjunto C.



Centro Pop de Taguatinga: QNF 24 A/E n. 2, Módulo A, Taguatinga Norte.

Os endereços dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito Federal estão disponíveis no site do TJDFT.