Bombeiros são acionados para apagar chamas em mato e encontram corpo de homem

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em uma área de mata, no Jardim Botânico, na região do Tororó, no começo da tarde deste sábado (11/5). O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).



Inicialmente, os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio florestal. Ao chegarem no local, as equipes iniciaram o combate às chamas e encontraram o corpo do homem, de 49 anos.

Segundo o CBMDF, o rapaz apresentava queimaduras no abdômen, nos braços e nas pernas. Não há informações, no entanto, sobre o que teria provocado o incêndio. O caso será apurado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).