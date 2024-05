Morre criança de 9 anos baleada após tiroteio em Ceilândia 

Morreu, na noite deste sábado (11/5), a criança de 9 anos baleada após um tiroteio na Quadra 502 do condomínio Pôr do Sol, em Ceilândia. Outros dois homens, incluindo o pai do menino, foram baleados.

A criança, identificada como Ryan Douglas Cardoso, estava dentro do carro junto ao pai, Douglas Campos Alves Moreira, quando ao menos dois homens se aproximaram e deram início a uma discussão. Imagens obtidas pela polícia mostram o tiroteio entre Douglas e a dupla.

Segundos depois, a criança desce do veículo, momento em que é baleada. De acordo com informações preliminares, Ryan levou um tiro na boca e no pescoço. Ele foi transferido ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), sofreu uma parada cardíaca e chegou a ser reanimado. No entanto, por volta das 23h, a morte de Ryan foi confirmada pela equipe médica.

O homem apontado como o responsável por balear a criança foi baleado e está internado sob escolta policial. O pai do menino também está no HRC.

A motivação do crime ainda é incerta. A suspeita é de acerto de contas.

Aguarde mais informações*