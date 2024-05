Vídeo flagra momento de tiroteio na Ceilândia que deixou criança morta

Um vídeo obtido com exclusividade pelo Correio mostra o momento exato do tiroteio que deixou uma criança de 9 anos morta e dois homens baleados, na noite desse sábado (11/5), na Quadra 502 do condomínio Pôr do Sol, em Ceilândia. O menino, identificado como Ryan Douglas Cardoso, morreu por volta das 23h, após sofrer uma parada cardíaca no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

As imagens são de uma câmera de segurança da rua onde ocorreu o tiroteio. No vídeo, o pai da criança, Douglas Campos Alves Moreira, e o filho estão em um carro. Enquanto Ryan está sentado no banco do passageiro, Douglas se apoia na porta e parece conversar com um grupo de ao menos seis pessoas, incluindo duas mulheres.

Segundos depois, Douglas sai do carro e retorna com uma arma de fogo em mãos. Ele atira contra um dos homens, que revidam e partem para cima dele com espancamento. A criança chega a descer do veículo e vai em direção ao pai, na tentativa de socorrê-lo. A partir desse momento, as câmeras não conseguem captar o que acontece em seguida.

É possível ver, segundos depois, o momento em que Ryan volta correndo em direção ao carro com a mão na boca. “A princípio, Douglas teria ido cobrar a dívida de um dos homens. Após a discussão, começou o tiroteio. Em determinado momento, muitos tiros disparados, iniciou-se uma briga onde dois envolvidos entraram na briga e a criança saiu do carro, foi ao local e volta baleada”, afirmou o delegado Mauro Aguiar.

No momento do disparo contra a criança, haviam quatro pessoas no local em que as câmeras não mostram. Portanto, não é possível identificar o responsável pelo tiro que matou Ryan. “Os quatro vão responder por homicídio. A ocorrência está registrada como homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio”, frisou o delegado.