Morre Rogerio Muniz, proprietário do mercado La Palma

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (13/5), Rogério Muniz Netto, proprietário do mercado La Palma, aos 71 anos. O velório será nesta terça-feira (14/5), a partir das 12h, na capela 2 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

As lojas do empresário, na 404 Norte e 413 Sul, amanheceram fechadas, após a publicação de nota de pesar nas redes sociais: "É com profundo pesar que a nossa empresa, por meio da gerência e toda direção, comunica a todos os amigos e entes a perda inesperada do proprietário da empresa La Palma", declarou a publicação.

Geólogo de formação e doutor em gastronomia, Rogério era mineiro e gostava de se apresentar como quitandeiro.

Apaixonado por gastronomia, ele herdou, junto a esposa Mariko, o empório criado por seu sogro Ichikichi Saito, natural do Japão. O casal presenciou o nascimento do mercado de produtos de alto padrão na capital, e construiu um empório com mais de 10 mil especiarias.

O chef Gil Guimarães, dono da Pizzaria Baco, lamentou a perda de Rogério nas redes sociais. "Um amigo desde sempre, como aprendi com ele (sic) nas nossas intermináveis conversas. Querido, você fez diferença!", escreveu.

Rogério Muniz deixa a esposa e duas filhas.