Elas fazem a diferença: conheça as chefs à frente de restaurantes do DF

Da cozinha brasileira à internacional, dos grandes restaurantes aos bistrôs, Brasília está bem servida na área gastronômica. São inúmeras as opções oferecidas pela cidade quando se trata de gastronomia e, por trás delas, existem chefs renomadas, e com trajetórias brilhantes, responsáveis por comandar a culinária da capital federal. Fabiana Pinheiro, chef do Sallva Bar & Ristorante, é um exemplo disso. Comandando restaurantes da cidade desde 2011, ela se mostra otimista em relação à representatividade feminina no mundo gastronômico, que está crescendo nos últimos anos. “Conheço diversas mulheres que, como eu, persistem na gastronomia”, conta a chef. “Vejo hoje uma quase igualdade no cenário gastronômico de Brasília. Outro dia, fizemos uma reunião com nossos fornecedores parceiros e, de 13 pessoas, 11 eram mulheres. Mulheres poderosas, empoderadas, tomando decisões, representando grandes grupos nacionais e internacionais”, comemora. Conheça algumas delas!

Desvio na rota

Apesar da formação inicial em arquitetura, foi a cozinha profissional que conquistou o coração da chef Fabiana Pinheiro, responsável pelo Sallva Bar & Ristorante. Ao se mudar para a Espanha em 2001, para cursar um doutorado, Fabiana acabou se tornando aluna de grandes chefs espanhóis e se especializando, posteriormente, na gastronomia local do país. Mergulhada no universo gastronômico, Fabiana voltou para o Brasil em 2011 e abriu o primeiro restaurante. Oito anos depois, veio o Sallva, local comandado por ela até os dias de hoje.

"Minha trajetória não foi nada fácil", define a chef. "Entendi que cozinhar profissionalmente vai muito além de criar sabores. Envolve controle financeiro, rotinas de trabalho e gestão de pessoas entre outras coisas. As cicatrizes da vida me tornaram uma chef mais firme e, ao mesmo tempo, mais preocupada com a saúde mental dos meus colaboradores. Sou uma apaixonada pelo que faço, mas hoje me preocupo também com a qualidade de vida e faço o possível para que a nossa equipe do Sallva sinta o mesmo", garante.

Inspirado pela cozinha mediterrânea e brasileira, a casa conta com um menu único, que, segundo Fabiana, se destaca pelas matérias primas. O queridinho do público é o pirarucu ao molho Alfredo (R$ 95), servido com nhoque de banana da terra. "O pirarucu, por exemplo, é o prato que mais vendemos. Pirarucu silvestre de manejo sustentável, pescado pelos ribeirinhos da Amazônia por somente durante três meses ao ano (na seca), inicialmente eviscerado nos barcos frigoríficos pelas mulheres do Gosto da Amazônia e segue até o frigorífico da cooperativa para ser devidamente tratado, embalado e chegar à nossa cozinha", conta.

Parceria de sucesso

Com uma equipe majoritariamente feminina, Pati Egito e Mari Mira são as responsáveis pelo restaurante Jamburita, o segundo oriundo da parceria do casal. Sobrevivente da pandemia da covid-19 — a casa foi inaugurada quatro meses antes do lockdown —, o Jamburita conta com um menu exclusivo pesquisado e elaborado pelas sócias, recheados de pratos que são desenvolvidos e executados por Pati, chef da casa. Ela também faz questão de estar no comando do fogão: quem almoça no Jamburita, em 99% das ocasiões, irá comer um prato preparado pelas mãos da chef. As principais opções do menu são os que levam camarão e as releituras vegetarianas e veganas, além das criações semanais, servidas nos almoços de sexta e sábado. Entre os fixos do cardápio, no entanto, destaca-se a costelinha de barbecue (R$ 55).

Cinco em um

Responsável pelo menu de cinco restaurantes da cidade, Marie Cuisine, Baboo, Papa Cucina, Nonno e Cozze, Lily Araújo é um dos principais nomes da gastronomia brasiliense. Segundo a chef, o grande responsável pelo sucesso profissional foi a persistência. "Por onde eu passei, eu fiz a diferença. Tudo que eu fiz foi muito bem feito e com muita dedicação. Eu tive que ter bastante pé no chão e resiliência, e tudo que eu tenho hoje é resultado disso", garante Lily.

Para a chef, o que não falta é jogo de cintura para lidar com todos os restaurantes, ao lado, é claro, de uma equipe indispensável. "O segredo de ter vários restaurantes é ter uma equipe. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, e quando existe um trabalho bem feito desde o início, ele continua sendo replicado até o fim", avalia.

Entre os menus que assina, Lily, também confeiteira, destaca uma sobremesa do Marie Cuisine, vencedor do Prêmio Encontro Gastrô Brasília 2023 na categoria melhor restaurante da cidade — o Paris-Brest de pistache (R$ 47), ganache montada de chocolate branco com pistache e calda suave de avelã.

Onde comer?

Almeria

Clube de Golfe de Brasília

Segunda, das 12h às 17h

De terça a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 23h

Domingo., das 12h às 17h

Jamburita

SCRN 714/715, bloco F, loja 18

Quarta, das 18h às 22h

De quinta a sábado, das 12h às 15h30 e das 18h às 22h

Marie Cuisine

CLS 103, bloco A, loja 11

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h

Domingo., das 12h às 16h

Sallva Bar & Ristorante

Pontão do Lago Sul

De segunda a quinta, das 11h à 0h

De sexta a domingo, das 11h à 1h