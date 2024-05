Fé em Nossa Senhora de Fátima foi celebrada na Igrejinha da Asa Sul

Em todo 13 de maio, católicos do mundo inteiro celebram o dia de Nossa Senhora de Fátima. A crença teve início em Fátima, Portugal, quando a santa fez aparições para três crianças em 1917 e transmitiu mensagens de paz mundial, chamados à oração, penitência e conversão. Desde então, a imagem coleciona católicos devotos por seu milagre — conhecido como "Milagre do Sol" — e sua fé na humanidade.

Na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul, centenas de fieis estão comparecendo desde 1º de maio para celebrar a santa. A devota Germina Carvalho, 63 anos, relata ter visto a santa em 2002 e que, a partir desse momento, sua fé se tornou inabalável. "Na época, eu estava um pouco afastada da igreja. Ela veio até mim através da minha comadre, que me deu uma medalhinha e um panfleto da Nossa Senhora de Fátima. Não sabia rezar o terço, então, enviei uma mensagem ao Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em São Paulo. E assim, me avisaram que a imagem Nossa Senhora de Fátima iria estar aqui em Brasília e que, surpreendentemente, eu e a minha casa fomos escolhidas para recebê-la. Foi algo magnífico e que me mudou como pessoa", conta, emocionada.













Germina foi à igreja nesta segunda-feira (13/5) para agradecer a uma benção recente. "Ontem, tive uma ótima notícia sobre algo que meu filho conquistou e, por esses e outros motivos, vim agradecer", continua. Voltando às memórias do passado, a devota acrescenta que a Virgem Santíssima a fez tomar importantes decisões de vida. "Foi por meio dela que tomei a decisão de me separar. Seus ensinamentos me fizeram acreditar que, em um casamento, não pode existir sofrimento", explica.

O mineiro Pedro Ferreira, 64, chegou a Brasília há 56 anos, coincidentemente em 13 de maio. Ele se considera devoto ao catolicismo, mas a vontade de adorar a santa é algo que vem se revelando recentemente, enquanto reza pela saúde da esposa, que está enfrentando uma batalha contra o câncer. Os dois haviam acabado de voltar do hospital e o tratamento dela vem apresentando resultados positivos. "Eu rezo muito, e sinto que ela está melhorando. Essa noite mesmo eu pude sentir a presença de Deus no nosso quarto", afirma.

Entre o intervalo do final da missa das 13h para o início da missa das 15h, do lado de fora da igrejinha, o frei Cláudio Fumegalli, 69, escutava as confissões de pecado dos fieis. "Eles aproveitam a celebração para se confessar também. Nesta data, a demanda é mais alta", declara.

A programação da igreja contou com várias celebrações para a comemoração da trezena de Nossa Senhora de Fátima que teve início no primeiro dia do mês, com encerramento nesta segunda-feira (13/5). O tema escolhido para este ano foi a esperança.

*Estagiárias sob a supervisão de Patrick Selvatti