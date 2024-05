Escolas públicas do Distrito Federal terão detectores de metais

A Secretária de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) divulgou, nesta segunda-feira (13/5), que pretende adquirir detectores de metais para algumas escolas da rede pública de ensino do DF. O equipamento ajudará a evitar a entrada de armas e nesses centros educacionais, o que aumentará a segurança de estudantes, professores e demais funcionários.

“Esta medida faz parte de um compromisso contínuo com a segurança de nossos estudantes e professores, reforçando o ambiente educacional como um espaço seguro e protegido”, explicou a pasta por uma nota oficial. De acordo com o documento, o edital para a aquisição dos equipamentos será publicado dentro de 40 dias.



Registros de pessoas armadas têm ocorrido em algumas da região. Na quarta-feira passada (8/5), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender uma caso com vítima de esfaqueamento. De acordo com os militares, um adolescente de 17 anos teria ferido com faca outro da mesma idade em um centro de ensino fundamental de Taguatinga.

Ainda de acordo com a PMDF, os Policiais do Batalhão Escolar foram ao local e levaram o agressor à Delegacia da Criança e do Adolescente. O menino atacado recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF), e posteriormente encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).