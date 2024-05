O primeiro sorteio do programa Nota Legal de 2024 será realizado no próximo dia 23. Segundo a secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC) serão distribuídos R$ 3 milhões de reais em mais de 12,6 mil que vão de R$ 100 a R$ 500 mil. O sorteio será transmitido pelo YouTube da Seec a partir das 15h.

Podem participar, todos os contribuintes pessoas físicas que estejam cadastradas no programa e não tenham dívidas com a Receita do DF. Também é necessário ter pelo menos um cupom fiscal com CPF entre 1°de maio e 31 de outubro de 2023.