Chuvas no RS: 254 toneladas de doações são enviadas para municípios gaúchos

De ontem para hoje, 254 toneladas de doações foram enviados para dois municípios gaúchos atingidos pelas enchentes. Na noite de segunda-feira (13/5), 54 toneladas de mantimentos arrecadados pela Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, chegaram na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Já na manhã desta terça-feira (14/5), 10 caminhões do Exército Brasileiro e duas carretas dos Correios transportando 200 toneladas em donativos partiram da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, rumo a Base Aérea de Canoas (RS).

Cobertores, kits de roupas, água, ração para animais, produtos de limpeza e de higiene pessoal são alguns dos itens que integram as doações enviadas para os municípios gaúchos.

A Força Aérea Brasileira, por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), atua desde terça-feira (30/4), na Operação Taquari II, resgatando pessoas, realizando a arrecadação de doações e o transporte de donativos em apoio à população afetada pelas enchentes.



De acordo com o Comandante do Grupo Logístico da Base Aérea de Canoas, Tenente-Coronel Aviador Fabio José de Souza Rocha Tavares, foi montada uma estrutura logística de recebimento e distribuição, tanto pelos meios aéreos, quanto pelos meios terrestres, com decolagens para as áreas mais afetadas. “Estamos a postos, 24h, para atender a toda população necessitada, recebendo e distribuindo todo o material que recebemos. É uma operação conjunta, agindo por todos os meios”, disse.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 147 pessoas morreram por causa das enchentes que assolam o estado. Outras 806 estão feridas e 125 seguem desaparecidas. O número de pessoas afetadas subiu para 2.124.203. O balanço também aponta que 76.884 pessoas foram encaminhadas a abrigos públicos e 538.545 estão desalojadas.