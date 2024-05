Fila de UPA pode ser verificada antes de sair de casa

O Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (Iges-DF) lançou um painel que permite a visualização das filas de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em tempo real. A ferramenta inclui dados sobre a quantidade atual de pacientes nas unidades, o número de atendimentos realizados nas últimas 24 horas, a distribuição dos pacientes aguardando atendimento médico conforme classificação de risco, além do tempo médio de espera.

O objetivo do painel é possibilitar que os cidadãos verifiquem o estado das filas das 13 UPAs do DF antes de sair de casa, facilitando o direcionamento para a unidade mais próxima e/ou com menor tempo de espera. A ferramenta pode ser acessada neste link.

“Esse painel representa um avanço na inovação tecnológica e na transparência do IgesDF. Ao disponibilizar esses dados em tempo real, os pacientes terão a opção de escolher uma unidade com menor tempo de espera, além de ao aguardar pela consulta, saber exatamente quantas pessoas estão na sua frente", pontua o diretor- presidente do Iges-DF, Juracy Cavalcante Lacerda Jr.

Painel das filas de atendimento nas UPAs do DF (foto: Divulgação/Iges-DF)

Segundo o superintendente de Tecnologia da Informação e Conectividade em Saúde, Deilton Silva, há uma central de comando onde são monitoradas todas as Unidades de Pronto Atendimento do DF. “O sistema de filas nas UPAs opera de forma inteligente e dinâmica. Os painéis são constantemente atualizados em tempo real, permitindo uma visão abrangente e precisa do estado das filas em todas as unidades, o que nos possibilita tomar medidas proativas para evitar congestionamentos e garantir um atendimento ágil e de qualidade para todos os pacientes”, diz.

*Com informações do IGES-DF