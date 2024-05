Parlamentar questiona decisão de instalar detectores em escolas

O deputado distrital Gabriel Magno (PT) questionou a forma como a Secretaria de Educação (SEEDF) anunciou a instalação de detectores de metais nas escolas públicas do Distrito Federal, porque não houve debate. Em entrevista aos jornalistas Roberto Fonseca e Mila Ferreira, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (14/5), o parlamentar também avaliou que essa decisão é uma confissão de falência da política pública de educação.

Gabriel Magno diz que é preciso cuidar e preservar os estudantes, escolas e profissionais. “Foi feito um anúncio sem nenhum debate com os órgãos competentes, conselhos de educação, com as entidades e com o próprio parlamento. A Secretaria de Educação anunciou esta semana que, em 40 dias, vai abrir o processo de licitação”, destacou.

“Quero fazer um debate com quem está nos escutando. Qual é o papel da escola? A escola não deveria ser justamente o contrário, ser o espaço para educar crianças, jovens, adolescentes e a sociedade em geral? É um espaço, inclusive, para combater a violência com cidadania e outros mecanismos, pois isso é possível”, finalizou.

Veja a entrevista na íntegra

