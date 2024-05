Com céu aberto e temperaturas altas, tempo permanece seco na capital

As poucas nuvens no céu permitirão que o sol dê as caras durante o dia inteiro - (crédito: Ed Alves/CB )

Iniciada no fim de março, a estação do outono tem deixado suas características bem marcadas no clima da capital. Segundo Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (15/5), o céu permanecerá aberto, com registro de nebulosidade apenas no fim da tarde.

Pela manhã, a mínima registrada foi de 14°C, na região do Gama. A máxima esperada é de 32°C. A massa seca de ar que predomina na região central do Brasil permanece afastando as possibilidades de chuvas e tornando o clima seco. A umidade deve variar entre 90% e 25%.

Durante a noite, com ventos mais fortes, algumas regiões do Distrito Federal podem esfriar. A previsão é que o tempo permaneça semelhante até o fim desta semana.