Parada de ônibus em frente ao Pátio Brasil está liberada para uso

Os usuários do transporte coletivo já podem pegar o ônibus de volta para casa na parada em frente ao shopping Pátio Brasil. O local estava interditado desde o início de abril para a continuidade das obras de substituição do pavimento da faixa destinada aos ônibus na W3 Sul.

Antes da liberação, por volta das 18h30, equipe da empresa responsável pela obra promoveram limpeza da região, desde a via S2 até o trecho em obras. Já o Detran atuou no religamento do semáforo e na reforma da faixa de pedestres.

Reforma



A reforma na W3 Sul tem o investimento total de R$ 25,6 milhões e gera cerca de 240 empregos diretos e indiretos. Os recursos são da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e foram repassados à Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal por meio de convênio.

O pavimento rígido na faixa destinada aos ônibus ao longo do trecho entre as quadras 703 e 716 já foi entregue. No sentido contrário da via, no lado comercial, o trecho na altura das 516 e 515 Sul também estão concluídos. A concretagem segue em ordem decrescente pelas quadras até a finalização.

Além da implementação do pavimento rígido, o projeto prevê a execução de redes de drenagem, abertura de bocas de lobo e pavimentação. Bem como a construção de calçadas, meios-fios, paisagismo e sinalização.

Assim que for concluída a obra, cada sentido da W3 Sul terá uma faixa de rolamento com pavimento rígido (concreto), por onde passará o transporte público, e duas com pavimento flexível (asfalto), para o fluxo de carros e motocicletas.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF)

