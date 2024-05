Segurança do DF será reforçada durante a celebração de Pentecostes 

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal anunciou que a segurança será reforçada durante o Pentecostes 2024, que ocorre entre esta sexta-feira (17/5) e o domingo (20/5), no Taguaparque, em Taguatinga.

De acordo com a SSP, as forças de segurança do Distrito Federal vão atuar para garantir tranquilidade ao público e fluidez para o trânsito nos dias do evento na região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuarão na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e no Pistão Norte, locais de grande impacto no trânsito. Já o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) fará intervenções nas vias próximas ao Taguaparque.

Alteração do trânsito durante o Pentecostes 2024 (foto: SSP-DF)

O trânsito na BR-070 ficará sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o DER intensificará o apoio no controle do trânsito nas proximidades do local e também nas rodovias próximas, como a DF-085 e a DF-095.



Policiais militares estarão no Pistão Norte (DF-001) a partir do período da tarde, para garantir a segurança na chegada dos fiéis.



Quem estiver se dirigindo à via neste momento, chegando pela EPTG, deverá fazer o primeiro retorno, voltando ao centro de Taguatinga, enquanto motoristas que chegarem pela EPCL vão acessar a Avenida Hélio Prates, evitando o engarrafamento. A intervenção vai durar até o público deixar o local da celebração.



Nos três dias de evento, serão feitas alterações no trânsito principalmente no horário da dispersão do público — na sexta e no sábado, por volta das 22h, e no domingo, por volta das 19h. O tráfego de veículos será bloqueado na altura do Taguaparque para facilitar a saída do público.



Os tempos semafóricos das avenidas Central de Taguatinga, Hélio Prates e da via de ligação QNF/QNL serão alterados pelas equipes de engenharia de trânsito. O objetivo é favorecer a saída dos condutores do local do evento. Os agentes irão auxiliar a travessia de pedestres e a fiscalização para coibir infrações de trânsito.



A Polícia Militar do DF (PMDF) aconselha aos participantes do Pentecostes que deem preferência ao transporte público para chegar ao Taguaparque. Para quem vai com veículo próprio, a dica é chegar cedo e estacionar nos locais permitidos, para que não prejudique a fluidez do trânsito na região.



Segurança



Servidores do Detran-DF atuarão no controle do tráfego e nas intervenções nas vias. Haverá sinalização de trânsito nas imediações do Taguaparque para orientar os condutores e pedestres. Os estacionamentos serão divididos entre público em geral, autoridades e pessoas com mobilidade reduzida. Haverá, ainda, área reservada para ônibus e outra para vans, com acesso pelo Pistão Norte. O uso de táxi e aplicativos individuais de passageiros é recomendado pelas autoridades de trânsito.



O policiamento no local será reforçado pela PMDF com unidades especializadas, como Cavalaria, Bope, Patamo, Rotam e Bpcães. É importante que os participantes levem documentos de identificação e deixem bolsas e objetos de valor na frente do corpo.



O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atuará na prevenção de incêndios e contará com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, circulando entre o público para uma resposta mais rápida em caso de necessidade. A corporação atuará em conjunto com a Secretaria de Saúde do DF (SES), por meio do Samu.

Os militares poderão ser acionados por meio do 193 a qualquer momento. Os efetivos da 12ª e 19ª delegacias de polícia serão reforçados.



*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP)



