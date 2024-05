Pentecostes leva multidão de fiéis ao Taguaparque nesta sexta (17/5)

Com grande estrutura, a celebração se atende ao final de semana e reúne pessoas de todas as partes do DF e do país - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O Taguaparque recebe, nesta sexta-feira (17/5), a 25ª edição do Pentecostes, um dos eventos mais importantes do calendário cristão. Com grande estrutura, a celebração se estende ao final de semana e reúne pessoas de todas as partes do Distrito Federal e do Brasil para um momento de fé, devoção e agradecimento.

Um momento marcante da noite é a entrada da imagem de Nossa Senhora da Primavera em meios aos fiéis, antes da Santa Missa celebrada pelo fundador da Comunidade Renascidos em Pentecostes, o Padre Moacir Anastácio.

Nathália da Silva, 18 anos, veio de Monte Alto, em Goiás, para participar da celebração. “Desde 2014, eu venho e faço questão de estar todos os anos, é um momento de conexão muito grade com o Espírito Santo”, disse a jovem. “A minha mãe já acendeu uma vela minha para ajudar uma mulher da nossa cidade que teve uma complicação de saúde durante o parto, e graças a Deus, tudo ficou bem com ela”, conta sobre a graça recebida.

Em cada um dos três dias de evento, uma vela é levada pelos fiéis consagrada pelo Padre Moacir Anastácio. A primeira é consagrada ao Pai, a segunda ao filho e a terceira ao Espírito Santo. Essas velas ficam com os fiéis, que são orientados a acendê-las quando necessitarem de uma graça.

Segurança

De acordo com a SSP, as forças de segurança do Distrito Federal vão atuar para garantir tranquilidade ao público e fluidez para o trânsito nos dias do evento na região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuarão na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e no Pistão Norte, locais de grande impacto no trânsito. Já o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) fará intervenções nas vias próximas ao Taguaparque.

Programação

SEXTA:

14h - Terço N. Sra. Primavera

14h40 - Comunicação de Palco

15h - Terço da Misericórdia

15h40 - Comunicação de Palco

16h - Louvor (Ulissis Lima)

17h - Comunicação de Palco

17h30 - Momento vocacional

18h - Comunicação de Palco

19h - Santa Missa

SÁBADO:

11h - Terço Mariano

12h - Comunicação de Palco

12h30 - Terço Renascidos

13h30 - Comunicação de Palco

14h - Terço Nossa Senhora da Primavera

15h - Comunicação de Palco

15h30 - Momento vocacional

16h - Comunicação de Palco

16h20 - Louvor (Min. Nova Primavera)

17h40 - Comunicação de Palco

18h - Louvor

19h - Santa Missa

DOMINGO:

10h - Terço N. Sra. Primavera

11h - Comunicação de Palco

11h30 - Dinâmica (loja)

12h00- Comunicação de Palco

13h30 - Terço Renascidos

14h - Louvor (Crícia Martins e Banda São Rafael)

15h30 - Comunicação de Palco

16h - Santa Missa (Solenidade de Pentecostes)