Investigação propõe responsabilizar policial que matou brasiliense em Londres

O Independent Office for Police Conduct (IOPC), escritório independente que apura a conduta de policiais na Inglaterra, concluiu a investigação e sugeriu que o policial que atropelou e matou o brasiliense Christopher de Carvalho Guedes, de 26 anos, em outubro de 2023, seja responsabilizado criminalmente.

Christopher pilotava uma motocicleta quando foi atingido pelo veículo da polícia inglesa que ultrapassou o sinal vermelho. O IOPC encaminhou um arquivo de provas ao Ministério Público da Coroa (CPS) contendo informações de que o policial atuou por direção perigosa com resultado morte. Outra parte do documento será enviado na próxima semana pelos investigadores.

Além disso, o órgão sugeriu que o policial responda por má conduta grave. À época do ocorrido, o Correio mostrou que o IOPC recolheu vídeos gravados na câmera do uniforme do policial, além da viatura que ele dirigia. Apesar do indiciamento, caberá ao CPS decidir se denunciará ou não o policial. Os promotores também podem arquivar o processo.

A reportagem procurou a Polícia Metropolitana de Londres (MPS) e questionou sobre possíveis restrições ou suspensão da atuação do policial nas ruas durante as investigações, mas não obtivemos retorno.

O caso

Morador do Gama, Cristopher morreu em 12 de outubro, em Londres, após ser atingido por um carro de polícia que, segundo a família, avançou o sinal vermelho em um semáforo. Ele estava na Inglaterra há um mês com a esposa Jennyfer Ketlyn, 24, na tentativa de conseguir um emprego.

De acordo com relatos, ele estava conduzindo uma motocicleta, quando um veículo da polícia britânica avançou o sinal vermelho na contramão e o atingiu. No momento do ocorrido, o brasiliense estava com o primo Wandeson Alves, 26 — cada um em uma moto — em direção a uma lanchonete. Apenas Cristopher teve ferimentos, com uma costela fraturada e o pulmão perfurado.

Cristopher era ex-jogador do Paranoá. A trajetória no futebol começou quando ele foi revelado no 50 Leste, time amador da cidade do Gama, se destacou e acabou chamando a atenção de Gleiton Ariani, da empresa BNT. Sob o comando do técnico Léo Roquete, pelo Paranoá, disputou o Campeonato de Juniores de 2016 e foi campeão candango, vencendo o Brasília na decisão.

A família do brasiliense conseguiu arrecadar fundos para trazer o corpo dele de volta para Brasília. O sepultamento ocorreu em 6 de novembro, quase um mês após o ocorrido.