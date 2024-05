Cachorros abandonados há 30 dias são resgatados em Planaltina

Uma denúncia anônima ajudou a salvar a vida de dois cães que foram abandonados em uma casa na região do Arapoanga, em Planaltina. Na sexta-feira (17/5), os animais foram resgatados por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). De acordo com a PCDF, testemunhas disseram que o tutor dos cachorros deixou o local há 30 dias e os abandonou.

Os cães foram encontrados no interior da casa, sem alimento, com pulgas e carrapatos. Depois de resgatados, eles foram atendidos no Hospital Veterinário Público de Taguatinga e encaminhados para um lar provisório. Agora, estão disponíveis para adoção



O tutor foi identificado pela PCDF e será responsabilizado pelo abandono, cuja pena varia de 2 a 5 anos de reclusão.



Quem tiver interesse em adotar os cachorros pode procurar a DRCA por meio do telefone (61) 98376-0144.