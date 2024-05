Homem é preso em flagrante vendendo drogas a menores no Sol Nascente

Na madrugada deste sábado (18/5), por volta da meia-noite, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) realizaram uma apreensão de drogas no Setor Habitacional Sol Nascente. A operação aconteceu no conjunto E da Chácara 02.

Durante a ação, os agentes flagraram um homem vendendo entorpecentes para dois menores de idade. A abordagem resultou na apreensão de 83 porções de maconha, 11 porções de Skank, 46 porções de cocaína, além de R$ 193 em dinheiro.

O suspeito foi detido e a ocorrência registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) como corrupção de menores e tráfico de drogas.