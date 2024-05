Condomínios do DF se unem para ajudar o RS

Quase três semanas após o início das enchentes no Rio Grande do Sul, os brasilienses continuam se mobilizando para ajudar na reconstrução do estado gaúcho. A capital do país dá exemplo para as demais regiões com centenas de arrecadações. Poder público, iniciativa privada e moradores da capital se unem em uma corrente de solidariedade para enviar doações ao estado gaúcho. Os produtos estão sendo transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Algumas das iniciativas mobilizaram um condomínio inteiro, como é o caso do Ville de Montagne, no Jardim Botânico. A arrecadação no condomínio começou no último dia 5, ideia de um morador nascido em Canoas, Rio Grande do Sul, e aposentado da Força Aérea Brasileira (FAB). "A adesão foi impressionante desde o primeiro momento", lembra Bia Souto, porta-voz da Associação de Moradores do Ville de Montagne, sobre a arrecadação. "Em apenas 24h, conseguimos encher um caminhãozinho e um Fiorino para entrega", conta.

Até agora, foram transportados três caminhões e dois Fiorinos lotados de doações — todo o processo é fotografado e registrado para prestação de contas. "Foi surpreendente, em apenas 15 dias de campanha, ver a quantidade de doações que arrecadamos", surpreende-se Bia. O Ville está aberto para receber doações de qualquer um que queira ajudar, recebendo mantimentos na guarita. Moradores de outros condomínios do Jardim Botânico, comerciantes da área e, até mesmo, associações religiosas já procuraram o local para contribuir.

"O Ville está funcionando 24h, com uma sala disponibilizada exclusivamente para guardar as doações. Lá, fica tudo separado por categorias: roupas de cama, material de limpeza, calçados, agasalhos, alimentos e água", explica a porta-voz. Nas últimas duas semanas, o condomínio tem recebido arrecadações de todos os tipos. "Já foram doados colchões, roupas de cama, roupa de banho, material de higiene e limpeza e muita água", lista.

Bia adianta que as listas dos pedidos de doação são atualizadas sempre após a saída de um caminhão de arrecadação, de acordo com as necessidades divulgadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. "Eles, por exemplo, já não querem mais produtos de limpeza líquidos, estão preferindo por produtos secos, mais fáceis de acondicionar e distribuir", aponta. "Outras prioridades são fraldas, agasalhos, alimentos enlatados e material de higiene", complementa. Quando questionada até quando serão mantidas as arrecadações, ela assegura: "Nós vamos manter as doações enquanto os gaúchos precisarem de nós".





Como ajudar

PONTOS DE COLETA

» Base Aérea de Brasília (das 8h às 16h)

» Samu (as 22 bases do serviço)

» PMDF (todas as unidades)

» Correios (todas as unidades)

» Polícia Rodoviária Federal (superintendência e três delegacias)

» Escritório da Representação do RS (QI 11, Cj. 1, Casa 9, Lago Sul)

» Sindicato dos Bancários (EQS 314/315 Sul)

» Sinpro-DF

» Câmara dos Deputados (Anexo 2, entrada)

» Sede Mancha Verde (Vicente Pires)

» Residência Oficial de Águas Claras

» Tribunal Superior do Trabalho (TST)

» Banco do Brasil (sede 2, no Setor Bancário Sul)

» Tribunal de Contas do DF

» OAB-DF (garagem da sede)

» Shopping Pátio Brasil

» Galeteria Serrana (706 Norte e 404 Sul)

» Tia Zélia Restaurante (Vila Planalto)

» Hospital Veterinário Starvet (Águas Claras)

» Faculdade Anhanguera (Taguatinga Shopping)

» Óticas Carol (Sudoeste)

» Sindilegis

» Djalma Dias (Guará)

» Paróquia Santo Expedito (303/304 Norte)

» Franck Rodrigues (308 Norte)

» Desiderata (QI 11, Lago Sul)

» Desapeguei Bonito (SCRN 702/703 Norte)

» CTG Estância Gaúcha do Planalto

» CTG Jayme Caetano Braun

» LBV (SGAS 915)

» Corpo de Bombeiros (todas as unidades)

» Palácio do Buriti (anexo)

» Câmara Legislativa (drive-thru, entrada principal)

» Desapeguei Bonito

» Administrações regionais

» Estações do metrô

ITENS RECOMENDADOS PELA DEFESA CIVIL

» Colchões

» Roupas de cama e roupas de frio

» Toalhas de banho

» Cobertores

» Material de higiene pessoal

» Material de limpeza

» Sacos de lixo

» Talheres descartáveis

» Fraldas (adulto e infantil)

» Mamadeiras

» Bicos para crianças (chupetas)

» Leite em pó

» Rações para animais

» Cestas básicas

» Itens da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha de trigo, café, sal, óleo, biscoito, achocolatado, leite empó, atum enlatado, sardinha enlatada, legumes enlatados)