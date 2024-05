Ibaneis Rocha participa da Festa do Divino Espírito Santo

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) marcou presença na Festa do Divino Espírito Santo, em Planaltina, na manhã deste sábado (18/5). Acompanhado do deputado distrital Pepa e do secretário de Governo do DF, José Humberto Pires, Ibaneis prestigiou um dos mais importantes eventos católicos do país, celebrado há 142 anos. Por meio da Secretaria de Turismo (Setur), o GDF investiu mais de R$ 1,2 milhão no festejo — considerado patrimônio cultural imaterial.

A tradição das missas, novenas e da cavalgada, atrai milhares de fiéis, anualmente, até a região administrativa. Paramentado com chapéu de caubói e lenço vermelho no pescoço, o governador participou do Encontro das Bandeiras, o ápice de celebração com a reunião de todas as nove igrejas da cidade. “Planaltina é uma cidade que tem um sentimento religioso muito forte. Essa festa tradicional é de muita relevância para o DF. O que temos de fazer é colaborar com esse evento, e estar junto da população nas igrejas. Certamente será mais uma festa maravilhosa aqui na cidade”, comentou Ibaneis.

O emedebista também aproveitou para cumprimentar apoiadores e saborear o churrasco tradicional da Festa do Divino, servido no almoço após a procissão feita com cavalgada, no centro histórico de Planaltina. A Festa do Divino Espírito Santo é a segunda maior celebração religiosa da região administrativa, atrás apenas da Via Sacra do Morro da Capelinha. O evento homenageia a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos de Jesus Cristo, em Pentecostes, 50 dias após a Páscoa.

Turismo

Questionado sobre o anúncio, feito nesta sexta-feira (17/5), de que Brasília será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, o governador destacou o potencial turístico da capital federal. “Temos investido muito na área do turismo no Distrito Federal; é uma cidade maravilhosa, que tem um nível de segurança acima das demais cidades, e é a terceira cidade mais limpa do Brasil. Então, temos todo o carinho para receber esse público que vem para esses eventos”, ressaltou Ibaneis Rocha. O turismo religioso entrou para o escopo da política de turismo oficial em janeiro deste ano, junto ao esportivo", declarou Ibaneis.