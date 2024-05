Sobradinho comemora 64 anos com eventos festivos e atrações musicais

Em comemoração ao 64° aniversário de Sobradinho, a Administração Regional e a Secretaria de Cultura e Economia (Secec) realizarão eventos festivos, serviços gratuitos, atividades comunitárias e muitas atrações musicais com o intuito de alegrar a população regional em comemoração a mais um ano de vida da região. As celebrações serão realizadas em 18 e 19 de maio, e retornam somente em 6 e 16 de junho.

Dentre as atividades festivas e comunitárias realizadas pelo Instituto Isacso, Sobradinho receberá a rua do lazer, que será um espaço dedicado à celebração, fortificação da cultura local e preservação do meio ambiente, com o intuito de alegrar a população regional em comemoração a mais um ano de vida de Sobradinho.

Os desfiles cívicos com as escolas locais ocorrem nesta sexta-feira (18/5) e sábado (19/5). Após o desfile de sábado, em frente ao Parque Jequitibá da Avenida Contorno, a Rua do Lazer começará a programação a partir das 9h, com o DJ Marcus, posteriormente, os DJs Joel, Lindolfo, Galvão, Fagner e Rau. Às 17h, recebe o show do DJ Tony, diretamente de Pernambuco e às 18h, o evento recebe apresentação do grupo de Breakdance.

Em 6 de junho, o planejamento é diferente. Neste dia, as atividades serão realizadas no SH Nova Colina/ Condomínio Novo St. Mansões Sobradinho Conjunto 8, com o Barracão do Samba iniciando a partir das 10h e a Banda de Rock Terceira Capital logo após, às 11h30. Sertanejo de Beto Melo às 13h, MPB com Gleyber às 14h30 e para encerrar as celebrações deste dia, o grupo de pagode Sem Distinção, às 16h.

Com o desfecho do evento, em 16 de junho, Sobradinho proporciona a seus habitantes mais atrações musicais com o Dj Hool, Cerrado Sólido, sertanejo com Junior e Gabriel, MPB com Alberto Salgado e samba e pagode com a atração nacional BenzaDeus.







Aniversário de Sobradinho – 64 Anos

Desfile Cívico - 18/05/2024

Local: Via principal, Quadra 8

9:00 - Desfile Cívico das Escolas de Sobradinho





Rua de Lazer – 19/05/2024

Local: Quadra 11 Conjunto D, Avenida Contorno (em frente ao Parque Jequitibá de Sobradinho)

9:00 - DJ Marcus

11:00 - DJ Joel

13:00 - DJ Lindolfo

14:00 - DJ Galvão

15:00 - DJ Fagner

16:00 - DJ Raul

17:00 - DJ Tony (PE)

18:00 - Apresentação de Breakdance





Rua de Lazer Nova Colina - 06/06/2024

Local: SH Nova Colina/Condomínio Novo St. Mansões Sobradinho Conjunto 8

10:00 - Barracão do Samba (Samba e Pagode)

11:30 - Terceira Capital (Rock)

13:00 - Beto Melo (Sertanejo)

14:30 - Gleyber (MPB)

16:00 - Sem Distinção (Pagode)





Rua de Lazer Ambiental – 16/06/2024

Local: Avenida Contorno – Entre as Quadras 03/05 de Sobradinho

08:00 - DJ Hool

09:00 - Cerrado Sólido (Rock autoral)

10:00 - DJ Hool

10:30 - Velho Olho Vermelho (Rock)

11:30 - DJ Hool

12:00 - Júnior e Gabriel (Sertanejo)

13:00 - DJ Gute

13:30 - Alberto Salgado (MPB)

14:30 - DJ Gute

15:00 - Vinícius (Sertanejo)

16:00 - DJ Gute

16:30 - BenzaDeus (Samba e Pagode)





