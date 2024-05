Pets do RS chegam a Brasília e são acolhidos em novos lares

Quando a van que trazia 25 animais do Rio Grande do Sul estacionou ao lado da Torre de TV, cerca de dez tutores aguardavam, ansiosos, a chegada dos cães que adotaram. A aposentada Talize Fernandes, 70 anos, não segurou as lágrimas. "Esperei cinco dias por esse momento. Enfim, vou conhecer meu Rudá", contou. O nome, de origem indígena, significa divindade do amor. "Em minha casa, será muito amado e bem cuidado", garantiu.

A vinda dos animais, ocorrida ontem, faz parte de uma campanha nacional de adoção realizada por três deputados federais da bancada animal, que viabilizaram o transporte: Fred Costa (PRD/MG), Bruno Lima (PP/SP) e Marcelo Queiroz (PP/RJ). Interessados preencheram um formulário no site Adote um pet do RS, assinaram um termo de responsabilidade e trocaram informações com os organizadores para acompanhar de perto o processo de adoção. Seis mil pessoas, em todo o país, já realizaram o cadastro para adotar os animais, que também incluem gatos.

Pessoas interessadas em adotar os animais podem acessar o site Adote um pet do RS (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

No geral, os tutores pouco sabem sobre os pets, visto que a maioria dos animais já vivia em situação de abandono antes da ocorrência das enchentes. Por normalmente serem pouco escolhidos em feiras de adoção, priorizou-se trazer cães de porte grande, idosos, cegos ou que necessitam de maiores cuidados. Todos chegaram a Brasília, primeiro ponto do Brasil com a adoção garantida. Na tarde de ontem, 12 filhotes pousaram na Base Aérea de Brasília (BABR). Expectativa é de que na próxima semana chegue mais uma leva de animais.

À frente da iniciativa, a advogada especialista em direito animal Ana Paula de Vasconcelos ressaltou que esse é o momento de priorizar o bem-estar, a segurança e o mínimo de conforto para esses cães, que não podem se defender sozinhos. "Os abrigos estão lotados e as chances de doenças infectocontagiosas se propagarem são enormes. Animais com chance de adoção ou cujos adotantes já os aguardam em outros cantos do país não merecem ficar esperando, acorrentados e passando frio, a possibilidade dos seus antigos tutores, se houver, aparecerem. Eles precisam ter dignidade", defendeu.

Em caixas de transporte, os famosos vira-latas chegaram assustados e estressados, pois, além do estado de calamidade do qual saíram, precisaram viajar por quase 30 horas até Brasília. Apesar de estarem vacinados e vermifugados, todos passaram por exames de sangue para averiguar se possuem alguma doença.

Enquanto caminhava pela Torre, a gaúcha Genair Maciel, 54, observou o movimento e se aproximou do grupo de tutores. Ciente da situação, comentou: "Vi cenas horríveis ocorrerem com os animais lá no Sul. Agora, fico feliz em saber que estes serão bem cuidados", disse. Apesar de amar cães — tem cinco em sua casa — a técnica administrativa em educação deixou a adoção por conta dos brasilienses, visto que é moradora de Santa Maria (RS) e veio ao DF apenas para resolver assuntos profissionais. "Não tive a casa atingida pelas inundações, mas cheguei a ficar ilhada por um tempo", recordou.

Ainda há muitos animais esperando por um lar. Em caso de interesse, acesse o site Adote um pet do RS (https://dlbrunolima.com/adoteumpetdors/) e faça o cadastro.