Força-tarefa: policiais civis do DF vão reforçar segurança no RS

Uma equipe de 15 policiais civis do Distrito Federal vão prestar apoio operacional nas enchentes do Rio Grande do Sul. Inicialmente, 11 agentes do Departamento de Operações Especiais (DPOE) e quatro papiloscopistas viajarão para Porto Alegre nesta terça-feira (21/5) e lá devem permanecer até 30 de maio.

A equipe fará reforço do efetivo policial no estado. Durante esse período, os policiais contribuirão para as operações de segurança pública e atendimento às comunidades mais afetadas pelas enchentes. “Essa ação reafirma o compromisso da Polícia Civil do Distrito Federal com a cooperação federativa e a solidariedade em momentos de crise, demonstrando a prontidão e dedicação dos seus servidores em apoiar outras unidades da federação em situações emergenciais”, informou a PCDF

Praticantes de triathlon e de mergulho de Brasília doaram 23 roupas de neoprene para uso dos policiais. E a empresa DiveCom também doou para os policiais três conjuntos 3mm/duplo nylon, compostos por jardineira e jaqueta.