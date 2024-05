Há mais de 20 dias sem chuva, tempo permanece seco e quente no DF

A massa ar seco que predomina na região central do mapa continua fazendo com que o tempo permaneça seco, quente e sem previsão de chuvas no Distrito Federal. Nesta segunda-feira (20/5), a mínima registrada foi de 13°C, a máxima deve chegar a 30°C. Ao longo do dia, a umidade variará entre 95% e 30%.



No DF, as características do outono têm se apresentado de forma contundente. Não há registros de chuvas há mais de 20 dias. Ao longo desta semana, o tempo permanecerá semelhante, com temperaturas mais baixas pela manhã e céu ensolarado e com poucas nuvens ao longo do dia.