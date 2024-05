Primeiro dia das Cavalhadas de Pirenópolis começou neste domingo (19)

As Cavalhadas de Pirenópolis começaram neste domingo (19/5) - (crédito: Divulgação/@marcellodantasphoto)

Pirenópolis, cidade localizada em Goiás, iniciou neste domingo (19/5) as Cavalhadas, evento tradicional que representa uma batalha mediavel entre cristãos e mouros. A festa ocorre durante três dias e faz parte da programação da Festa do Divino Espírito Santo, realizada durante o mês de maio.

A primeira edição das Cavalhadas ocorreu em 1826. Durante a festa, o público assiste uma encenação das batalhas que ocorreram durante a ocupação moura na Península Ibérica, entre os séculos IX e XV.

O teatro é composto por dois exércitos, com 12 cavaleiros cada. Os personagens aparecem montados em cavalos e usando armaduras nas cores dourado e prata. A festa também conta com os mascarados, que são pessoas fantasiadas com roupas coloridas, máscaras, luvas e botas.

A abertura das Cavalhadas foi na tarde deste domingo (19). O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) esteve presente, ao lado da primeira-dama, Gracinha Caiado; vice-governador, Daniel Vilela (MDB-GO); e da secretária de Cultura de Goiás, Yara Nunes.

"Nós estamos investindo para valer, mantendo a nossa história, tradição e cultura. Quantos municípios não tinham condições de continuar as Cavalhadas? Tinham 11 cidades com a estrutura mais ou menos. Os cavaleiros sem condições, toda a estrutura desajustada. Nós entramos e fomos trabalhando cada dia mais. Hoje temos 15 cidades resgatando essa história", disse Caiado.



Aumento do turismo na cidade

Anualmente, Pirenópolis recebe cerca de 1 milhão de turistas de todo o país. Durante as Cavalhadas, mais de 25 mil pessoas vão até a cidade para acompanhar a festa, a maioria dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

"A Festa do Divino Espírito Santo acontece há 206 anos, com muita tradição. É um período que movimenta bastante a cidade, com visitantes de todo o Brasil. Isso fortalece a nossa cultura e a economia", aponta o secretário de Turismo de Pirenópolis, Sérgio Marcos Rady.

Programação dos últimos dias da Festa do Divino Espírito Santo

20 de maio - (segunda-feira)

8h - Reinado de Nossa Senhora do Rosário – Cortejo conduzindo o Rei e Rainha de suas residências até a Igreja Matriz, acompanhados pela Banda de Couro.

9h - Missa na Igreja Matriz.

10h - Cortejo conduzindo os reis de volta às suas residências.

13h - 2° dia de Cavalhadas (batismo dos Mouros).

21 de maio - (terça-feira)

8h - Juizado de São Benedito - Cortejo conduzindo os juízes de são Benedito até a Igreja Matriz, acompanhados pela Banda de Couro.

9h - Missa na Igreja Matriz.

10h - Cortejo conduzindo os juízes de São Benedito até as suas residências.

13h - 3° e último dia de Cavalhadas (confraternização entre Mouros e Cristãos). Após o espetáculo os Cavaleiros seguem até a porta da Igreja do Bonfim para a oração final de agradecimento e a última salva de tiros.

30 de maio - (Corpus Christi)

19h - Missa e entrega da Coroa com posse do Novo Imperador na Igreja Matriz.