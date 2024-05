Cães de suporte emocional visitam crianças em tratamento no Hmib

Por onde passam, Thor e Jorge, cães da raça Malamute do Alasca, trazem alegria à ala de pediatria do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). A pequena Bela teve uma surpresa especial quando os dois cachorros a visitaram em seu aniversário de 5 anos, em meio à uma internação em decorrência de uma uma pneumonia. Embora celebrar um aniversário no hospital não seja o ideal, os convidados iluminaram a tarde da última sexta-feira (17/5) para muitos pacientes.



“Ela ficou muito feliz. Essa visita significou muita coisa. Ela já estava bem melhor e, com os cachorros aqui, melhorou ainda mais. A visita foi um presente!”, celebrou Maria José Cardoso, avó da pequena aniversariante.

Thor e Jorge são cães de suporte emocional, credenciados para atuar na Terapia Assistida por Animais (TAA). Esses cães visitam hospitais para proporcionar bem-estar aos pacientes, sejam eles adultos, crianças ou idosos.

“Thor é o primeiro TAA do Brasil. Ele trabalha com crianças especiais com síndrome de Down e autismo no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Neste projeto, procuramos sempre estar de acordo com as leis da vigilância sanitária e com as necessidades dos pacientes”, explicou Walter Isaac, tutor de Thor.

A visita dos cães trouxe mais leveza e diversão para as crianças internadas no Hmib, bem como para os familiares que as acompanham. “É tão intenso estar no hospital, né? Ainda mais com criança. Então, achei ótimo porque eles trazem uma certa paz, uma certa tranquilidade”, comentou Miriam dos Anjos, mãe da paciente Ane Caroline, de 7 anos.

Terapia Assistida por Animais

A Terapia Assistida por Animais (TAA), ou Pet Terapia, tem como objetivo promover o bem-estar físico, emocional, social e cognitivo dos pacientes. A TAA é recomendada em diversas situações, incluindo o tratamento de pessoas acamadas, hospitalizadas, com deficiências físicas ou intelectuais, e pacientes com doenças psiquiátricas.

A interação com os animais promove a liberação de substâncias associadas ao bem-estar, como dopamina, ocitocina e endorfina, além de reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. “Os cães conseguem trazer um conforto, o que ajuda muito na parte emocional do tratamento”, acrescentou o tutor Walter Isaac.

Micaelly Ferreira, que acompanha a filha Eloá, de 3 anos, também destacou que a visita dos cães pode promover uma melhora na saúde: “Ah, foi espetacular. Acaba que a criança melhora, né? Traz felicidade para ela e ela ama cachorro”.

Assim como Bela, Eloá e Ane Caroline, muitos outros pacientes se beneficiaram das visitas de cães de suporte emocional como Jorge e Thor. Esses momentos de diversão e relaxamento ajudam os pacientes a lidarem com a internação hospitalar, tornando o ambiente um pouco mais leve e acolhedor.

* Com informações da Agência Brasília

