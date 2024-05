Comércio com fé em bons negócios nas festividades de São João

Com o mês de junho se aproximando, vem chegando uma das épocas mais esperadas do ano pelos brasilienses: a das tradicionais festas juninas. Com isso, o comércio começa a sentir um movimento maior da clientela interessada por decorações, fantasias, adereços e roupas temáticas, além de doces típicos. Dados do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF) mostram que o São João, em 2022, teve um crescimento de 3,5% nas vendas em comparação com o ano passado. Em 2023, o mesmo período festivo propiciou aumento de 4,5%. Por esses bons desempenhos, o segmento confia em que o resultado de 2024 manterá a tendência ascendente nos negócios.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), José Aparecido Freire, comenta sobre as expectativas dos lojistas. "As festas de São João têm um impacto significativamente positivo no comércio do Distrito Federal, pois os eventos (da celebração) movimentam diversos setores: vestuário, decoração, de alimentos e artístico. O bom disso tudo é que tanto os pequenos quanto médios e grandes comerciantes se beneficiam das vendas nesse período, que nos últimos anos têm ido até o início de agosto", considera. Em seu comentário, ele cita o fato de que muitas festividades em homenagem ao santo se prolongam por mais meses, transformando-se em "julinas e agustinas".

De acordo com Freire, outro aspecto interessante é que a tradição alcança muitos setores da sociedade, e por isso acaba envolvendo escolas, igrejas, empresas privadas e públicas. "Isso faz com que o comércio abranja um amplo público de consumidores. E, sobre os lojistas, podemos afirmar que já estão com seus estoques renovados e com boas expectativas, já que o primeiro trimestre foi marcado por resultados positivos no comércio do DF e de todo o país", afirma.

O Correio esteve em um dos mais movimentados centros de vendas de artigos para festas, o Tagua Center. Nele, as lojas estão abastecidas com artigos para os festejos juninos, que começam a ser expostos por vendedores otimistas. Eles apostam que suas mercadorias não ficarão muito tempo nas prateleiras e nem nos estoques.

Confiança

Entre chapéus de palha, vestidos coloridos, bandeirinhas, espantalhos e buquês de girassol, a gerente de uma loja de artigos para festas, Simone Fernandes, 39 anos, expressa sua confiança nos negócios juninos. "Reforçamos os nossos estoques com bandeirinhas, (retalhos de) chita, destacáveis e chapéus de palha", detalha. "O pessoal já começou a procurar esses itens e esperamos que (o interesse) cresça ainda mais e que aumente a procura, que no momento tem sido (para celebrações em) igrejas, escolas e para festas de condomínio. Eu calculo que as vendas aumentarão uns 40%", diz.

Alba Crot, 26, estava em Taguatinga à procura de artigos de decoração para a festa junina que realizará no condomínio onde mora, na Asa Sul. "Será uma festa para umas 40 pessoas, e eu vim procurar bandeirinhas, chapéus e uma roupa temática para usar. Tenho encontrado várias opções", conta a consumidora.

Proprietário de uma loja de decorações, João Carlos, 51, crê que o crescimento das vendas será em torno de 10%, em comparação ao que foi obtido nesta data em 2023. "Este ano estamos otimistas, encontramos fornecedores novos e com mercadorias novas. Eu dobrei a minha linha de espantalhos", revela. "Eu sinto que os clientes estão vindo. Tem havido mais movimento e procura, bem antes do que no ano passado. Isso ajuda muito o comércio", afirma.

Otimista sobre o faturamento gerado pela data, a vendedora Maria Edvânia de Oliveira, 34, concorda que as pessoas começaram a procura pelos artigos juninos. "Ainda vai ser melhor, mas este ano começamos muito bem. Eu estimo que as vendas aumentarão em 100%. Como vendedora a gente sempre espera o melhor", conta.