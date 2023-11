Doadores de sangue são homenageados; veja como ajudar a salvar vidas

Neste sábado (25/11), comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. Em celebração à data, desde o início de novembro, o GSH Banco de Sangue de Brasília está presenteando os doadores. Além de exaltar aqueles que contribuem em salvar vidas, a ação serve como um alerta para que mais pessoas doem.

Dados do Ministério da Saúde revelam que apenas 1,8% da população brasileira é doadora. Já segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice chega a cerca de, no mínimo, 3%.

Segundo o GSH, aqueles que forem até a unidade doar sangue ganharão um mimo da campanha Vem Doar. A ação ocorrerá enquanto durarem os estoques. No sábado, os doadores serão recebidos no GSH, localizado na Asa Sul, para participarem de um café da manhã especial.

"Agradecemos a cada uma das pessoas que se dispõem a doar uma pequena quantidade do seu sangue, para salvar até quatro vidas. Essa campanha coincide com a temporada de maior necessidade de doações, pois tivemos vários feriados prolongados que impactaram na queda dos estoques sanguíneos. E, logo, já teremos as festas de fim de ano e o período de férias escolares, que também são eventos que refletem esse cenário”, afirma Isabela Dias, coordenadora técnica do GSH.



A instituição informa que os estoques das bolsas de sangue estão 80% abaixo do ideal, o que proporciona uma cobertura de apenas cinco dias. De acordo com o GSH, o ideal são 18 dias, para que se possa atender com conforto às demandas dos hospitais.

A doação de sangue proporciona chance de vida e esperança aos pacientes internados que necessitam de transfusões, entre eles, os pacientes que têm anemia falciforme, os que estão em tratamentos de câncer, além das vítimas de acidentes de trânsito e queimaduras, e aqueles que serão submetidos a cirurgias de médio e grande porte, como cardíacas e transplantes.



Como doar?

Veja a lista completa dos pré-requisitos para doar sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;



Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);



Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);



Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;



Pesar a partir de 50kg e ter dormido ao menos seis horas na última noite;



Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;



Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;



Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);



Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;



Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;



Não ter tido doença de chagas e infecções sexualmente transmissíveis (IST);



Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar sete dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;



Aguardar 48 horas para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

A unidade funciona de segunda-feira à sábado, das 7h as 12h30, na Asa Sul. Para doar, basta comparecer ao local, ou agendar previamente pelos telefones (61) 3011-7531 e (61) 99632 3648.