Distrito Federal soma 365 mortes por dengue neste ano

O sexto mês de 2024 ainda não chegou. No entanto, o número de mortes registradas por dengue no Distrito Federal é o mesmo que a quantidade de dias em um ano: 365. De acordo com os dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado na terça-feira (21/5), foram registrados 255.109 casos prováveis da doença na capital do país. Além disso, há outros 41 óbitos em investigação.

O DF é a terceira unidade da federação com o maior número de mortes decorrentes do vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti. Atrás, somente, de São Paulo, que contabiliza 780 óbitos, e Minas Gerais, onde 501 pessoas perderam a vida neste ano.



Considerando que a data desta quarta-feira (22/5) representa o 142° dia do ano, mais de duas mortes ocorreram por dia no DF (são, em média, 2,57 óbitos). No ano passado, a capital federal registrou, ao todo, 34 mortes por dengue.