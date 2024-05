Moradores do Riacho Fundo II recebem 40 novas unidades habitacionais

Na manhã desta quarta-feira (22/5), o Governo do Distrito Federal (GDF) realizou uma solenidade de entrega das 40 novas unidades habitacionais do Residencial Valdemiro Oliveira, no Riacho Fundo II. O projeto foi desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) em parceria com a Associação dos Inquilinos de Planaltina (Assinplan), e contou com um investimento de cerca de R$ 5,5 milhões.

O secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, destacou o compromisso do GDF com a expansão de moradias populares. “Estamos seguindo o objetivo de campanha do governo de entregar 43 mil moradias populares até o final de 2026. Já temos quase 20 mil entregues e temos mais sendo construídas em todo o Distrito Federal. Queremos deixar o legado para a população de uma moradia de qualidade”, afirmou.

“Nós identificamos que 70% dos habilitados não tinham o recurso necessário quando chegava a hora de assinar o contrato. O governador Ibaneis foi sensível a essa situação e vai ofertar sem ter que pagar de volta”, afirmou o diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes.

A entrega das unidades habitacionais ocorre um dia após a Câmara Legislativa aprovar o projeto de lei que cria o programa Morar DF. Este novo programa permitirá que a população de baixa renda receba um subsídio de R$ 15 mil para utilizar como entrada na aquisição de imóveis.