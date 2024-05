Pai de delegado do DF é assassinado a facadas dentro de casa, em Minas Gerais

Um delegado aposentado morreu ao ser esfaqueado e carbonizado dentro de casa, na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Hudson Maldonado, 86 anos, é pai de Hudson Maldonado Filho, atualmente delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), do Distrito Federal.



O crime ocorreu nesta quarta-feira (22/5) e foi confirmado ao Correio pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Segundo a imprensa local, o autor seria um jovem, que se passou por entregador. Ele teria entrado na casa com uma caixa e um galão com líquido inflamável, enganou a cuidadora que estava na residência e foi até o quarto onde estava o delegado e também advogado criminalista.

Hudson Maldonado estaria acamado e já debilitado. Ele foi atingido a facadas. Em seguida, o criminoso ateou fogo na residência. Até a última atualização dessa reportagem, as equipes da Polícia Civil e Polícia Militar de MG buscavam pelo autor. As circunstâncias do crime são apuradas pela polícia do Estado.

Em nota oficial, a PCMG informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, a instituição acionou equipe de policiais civis e da perícia oficial para deslocarem ao local, a fim de realizar os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios para subsidiar a investigação.

“O corpo da vítima será submetido ao exame de necropsia e a ocorrência encontra-se em andamento com a realização das diligências necessárias. Demais informações poderão ser repassadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária”, esclareceu.