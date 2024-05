Sesi Lab celebra Dia da Indústria com exposição de inovações do setor

Em 25 de maio, é comemorado no Brasil o Dia da Indústria. Para celebrar a data, o Sesi Lab abrigará, durante o final de semana, uma exposição interativa com produtos inovadores da indústria nacional, como protótipos e robôs. A entrada é franca.

Na programação desta edição do Fim de Semana Cultural, estão previstas oficinas, arena de robótica, atividades da área de Saúde e Segurança do Serviço Social da Indústria (Sesi), exibição de projetos dos Institutos de Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e iniciativas da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra). Além disso, os visitantes podem engajar com os 100 aparatos interativos instalados nas galerias do Sesi Lab.

Para acessar o museu, é necessário retirar os ingressos gratuitamente no Sympla ou direto na bilheteria do Sesi Lab — inclusive para crianças e bebês. Para participar das oficinas, basta retirar a ficha 30 minutos antes do início da atividade. As vagas são limitadas.

Robótica e inovação

Neste sábado (25/5), das 10h às 19h, haverá uma arena de competição de robótica na sala de exposições temporárias, no segundo piso. Equipes premiadas das categorias FLL, FRC e FTC vão fazer demonstrações nos moldes das competições do SESI. No Experimento Lab, os visitantes vão poder construir modelos de robôs usando peças da LEGO, em uma atividade em parceria com a Positivo. O Robô EV3 também será levado para fazer demonstrações ao público.

No mesmo dia, três projetos desenvolvidos pelos Institutos Senai de Inovação (ISI) ficarão expostos no Hall do museu, das 14h30 às 17h. São eles: Simulador de Percepção de Riscos, desenvolvido pelo ISI em Sistemas Virtuais de Produção do Rio de Janeiro; o Soft Robots para setores de óleo e gás, do Senai Cimatec da Bahia; e o VCUB1, o primeiro satélite de observação da Terra e coleta de dados projetado pela indústria nacional — realizado pelo ISI em parceria com os Sistemas Embarcados de Santa Catarina.

Saúde do trabalhador

Quem também vai marcar presença no Fim de Semana Cultural do Sesi Lab será a Superintendência do Sesi Saúde e Segurança na Indústria, em parceria com o Sesi-DF, para demonstrar a importância do cuidado com a saúde do trabalhador da indústria. Serão realizadas oficinas educativas sobre alimentação, saúde bucal e práticas saudáveis, além de uma degustação da Avaliação de Saúde e Segurança do Trabalhador da Indústria (ASSTI).

Já na calçada do Sesi Lab ficarão estacionadas unidades móveis fotovoltaica e de tecnologia da informação do Sesi, do Senai e da Fibra. No sábado e no domingo, serão oferecidos gratuitamente minicursos de design gráfico, operador de computador, pacote office, eletricista de sistemas fotovoltaicos, bem como entrega de kits didáticos sobre energia sustentável. A participação será por ordem de chegada e sujeita a lotação.

Programação:

25/5 - Sábado

10h: Café com profissionais da educação

Local: Espaço Maker

10h-19h: Demonstração de Robótica – FLL, FRC e FTC

Local: Sala de Exposição Temporária

10h-19h: Espaços Lego Duplos

Local: Experimento Lab

10h-19h: Unidades Móveis – SESI e SENAI FIBRA

Local: Calçada

10h-19h: Ativações e oficinas – SESI SSI e FIBRA

Local: Estação Descoberta

14h: Clube do Livro

Local: Espaço Maker

14h30 - 17h: Mostras de projetos da indústria

Local: Hall Átrio

26/5 - Domingo

10h-19h: Espaços Lego Duplos

Local: Experimento Lab

10h-19h: Unidades Móveis – SESI e SENAI FIBRA

Local: Calçada

10h-19h: Ativações e oficinas – SESI SSI e FIBRA

Local: Estação Descoberta

11h: Oficina Faça você mesmo: Carrinho a motor, com Educativo do SESI Lab

Local: Espaço Maker

14h: Oficina Faça você mesmo: Aerogeradores, com Educativo do SESI Lab

Local: Espaço Maker