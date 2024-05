Receita do DF apreende 27 mil kg de frango e bebidas alcóolicas em operação

Auditores da Receita da Secretaria de Economia (Seec) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (22/5), aproximadamente R$ 1 milhão em mercadorias. Entre os itens confiscados pelas equipes na BR-060 e BR-020, estão bebidas alcoólicas e 27 mil kg de peito de frango.

De acordo com a Receita, nas rodovias também foram apreendidos medicamentos, produtos de limpeza e produtos farmacêuticos. Já em transportadoras do DF, foram constatadas mercadorias em não conformidade com a legislação tributária do Distrito Federal, o que torna as notas inidôneas.

Entre os produtos encontrados nas transportadoras, estão confecções, autopeças, cosméticos, produtos de acupuntura, produtos gráficos, entre outros. Os itens apreendidos são avaliados em R$ 1 milhão.

A operação foi conduzida pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT) da Coordenação de Fiscalização Tributária (COFIT).