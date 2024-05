Desembargadores são eleitos para a Ouvidoria-Geral da Justiça do DF

Nessa terça-feira (21/5), durante a 7ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a desembargadora Maria de Lourdes Abreu e o desembargador José Firmo Reis Soub foram eleitos, respectivamente, para os cargos de ouvidor-geral e ouvidor substituto da Justiça do Distrito Federal e Territórios, para um mandato de dois anos.

Desembargadora Maria Lourdes, ao agradecer o voto dos colegas, falou sobre sua parceria com o desembargador José Firmo desde os tempos de Ministério Público. “Nós sempre trabalhamos em parceria e desenvolvemos ações em vários projetos que foram satisfatoriamente dinamizados. E com isso eu fiquei muito tranquila para me candidatar, porque sei que, assim como os demais colegas que estão aqui, todos são comprometidos, são competentes”, falou.

O presidente do TJDFT, Waldir Leôncio Júnior ,agradeceu a disponibilidade da desembargadora Maria de Lourdes Abreu em concorrer ao referido cargo, que é muito importante para o Tribunal. “A Ouvidoria é um instrumento importantíssimo para o aperfeiçoamento dos nossos trabalhos. É um órgão que nos traz as dificuldades dos usuários da Justiça. E, com isso, nós podemos conhecer melhor as necessidades e atender os nossos clientes”, afirmou.

*Com informações do TJDFT