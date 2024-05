Criança leva moedas para creche e é agredido pela mãe; mulher foi presa

O pai das meninas e assassino do pedófilo desapareceu. Polícia está em busca do suspeito - (crédito: Paulo de Araujo/CB/D.A Press)

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prenderam, nesta quarta-feira (22/5), uma mulher de 22 anos acusada de agredir o filho de 5 anos. Em depoimento, a autora alegou que o motivo das agressões teria sido porque o menino levou moedas para a creche.



Os policiais foram acionados pelo Conselho Tutelar, que constatou que a criança apresentava inúmeras lesões no corpo, principalmente na região das costas e do tórax. No Instituto de Medicina Legal (IML), os médicos legistas comprovaram os ferimentos.

A mulher foi presa em casa, em Água Quente. Ela vai responder pelo crime de lesão corporal qualificada (por ter ocorrido em ambiente doméstico), combinada com a Lei Henry Borel. Após as providências legais, a autora foi encaminhada à Carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.