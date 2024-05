Golpistas invadem plataforma de loja e causam prejuízo de R$ 50 mil

Um grupo criminoso é acusado de causar um prejuízo de quase R$ 50 mil a uma loja de e-commerce. Segundo a Polícia Civil (PCDF), os golpistas invadiram a plataforma online do estabelecimento, alteraram os cadastros dos clientes e compraram produtos eletrônicos utilizando perfis falsos.

Passando-se por clientes da empresa fraudada, os criminosos recebiam, em casa, as mercadorias compradas ilegalmente. Posteriormente, os produtos eram revendidos em mercado paralelo.

Segundo o delegado Rodrigo Carbone, da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), a operação resultou na prisão e no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do principal autor do grupo. Na casa, os investigadores apreenderam alguns produtos oriundos dos golpes, cartões bancários de outras vítimas, utilizados para saques no valor de mais de R$ 10 mil.

“A investigação terá desdobramentos, pois existem evidências de participação de muitas pessoas nos golpes investigados”, finalizou o delegado.