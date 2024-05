Trio que matou rival e carbonizou corpo por ponto de drogas é preso no DF

O trio foi preso pela 26ª Delegacia de Polícia. A vítima é um jovem de 19 anos. Ele teve o corpo encontrado em um local ermo, no Recanto do Jacaré, em uma estrada de terra, em 20 de agosto de 2020 - (crédito: PCDF/Divulgação)

Os detalhes de um brutal assassinato cometido por três pessoas — incluindo um casal, de 29 e 33 anos, e o amigo deles, de 36 anos —, foi desvendado pela Polícia Civil (PCDF). Em 2020, o trio atraiu a vítima para uma casa, em Samambaia, efetuou três disparos de arma de fogo contra ela e carbonizou o corpo.

A motivação, segundo as investigações, seria um “desacordo comercial” em relação ao tráfico de drogas na região. Os acusados foram presos na manhã desta sexta-feira (24/5).

A vítima é um jovem de 19 anos. Ele teve o corpo encontrado em um local ermo, no Recanto do Jacaré, em uma estrada de terra, em 20 de agosto de 2020.

Durante os quase quatro anos, a PCDF encontrou dificuldades na obtenção de provas, uma vez que o casal e o terceiro envolvido tentaram ocultar as pistas e se mudaram da casa onde moravam. Entretanto, os policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) estreitaram as investigações e os elementos colhidos levaram aos suspeitos.

Segundo a polícia, o jovem conhecia os assassinos e foi atraído por eles para ir até à residência do casal. Na casa, levou três tiros na cabeça e teve o corpo jogado e queimado a 6km de distância do imóvel. Constatou-se que a briga por pontos de drogas teria sido o motivo do homicídio. Além disso, o rapaz teria se interessado pela irmã mais nova de um dos autores, outro fato que desencadeou tamanha barbárie.

Os autores irão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, podendo pegar uma pena entre 13 a 33 anos de prisão.