Mulher é presa após filha de 5 anos morrer; polícia aponta omissão

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante, na manhã desta quinta-feira (23/5), pelo crime de homicídio culposo, após a filha, de 5 anos, ter morrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Sobradinho II. De acordo com autoridades policiais, ela teria omitido socorro à criança.



Ainda de acordo com as diligências, a menina começou a se sentir mal no domingo (19/5) e, mesmo depois de alguns familiares pedirem para a mãe levá-lo ao hospital, ela só teria procurado atendimento nesta manhã.



O delegado da 35º DP, Ricardo Viana, detalha que, como mãe e por ter a guarda da criança, a mulher presa tem o dever de cuidado e proteção. “O que não foi feito e a sua omissão é penalmente relevante para a morte da criança”, disse.



