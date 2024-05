Foragido por 2 anos por matar namorada chega ao DF para cumprir pena na Papuda

Gustavo fugiu para a cidade de Jacarepaguá, no RJ, após matar Priscila Borges Teixeira Letícia, 33, com quem mantinha uma relação amorosa - (crédito: Divulgação/PCDF)

Foragido da Justiça por dois anos, Gustavo Brito de Carvalho, 27 anos, acusado de assassinar a namorada em Taguatinga, foi preso no Rio de Janeiro. O suspeito desembarcou na capital federal na noite desta quinta-feira (23/5) sob escolta dos policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) para cumprir a pena no Complexo Penitenciário da Papuda.

Gustavo fugiu para a cidade de Jacarepaguá, no RJ, após matar Priscila Borges Teixeira Letícia, 33, com quem mantinha uma relação amorosa de pouco mais de quatro meses. De maneira bruta e cruel, o feminicida esfaqueou a mulher no pescoço dentro do quarto de casa.

A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra Gustavo, que conseguiu escapar da polícia por dois anos. Neste mês, após investigações, os policiais do DF descobriram o paradeiro do acusado. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). “Ele passou dois anos foragido. Gustavo, que é tatuador, fugiu do DF. Mas nossa equipe continuou a trabalhar para apresentar o feminicida à Justiça”, afirmou o delegado Mauro Aguiar, chefe da 17ª DP.

O caso



Priscila Borges trabalhava como designer de unhas e morava no imóvel, na QNH, 13 havia cerca de oito meses. Em fevereiro daquele ano, o casal começou a namorar. No entanto, segundo vizinhos, Gusttavo e a vítima discutiam com frequência, especialmente à noite.

O corpo dela só foi achado porque a mãe da vítima tentou falar com a filha, mas encontrou a casa fechada. No dia seguinte, por volta das 9h, voltou ao local e pediu para que moradores da rua ajudassem a abrir o portão do imóvel.