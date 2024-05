PCDF deflagra operação contra célula de facção criminosa no DF

Foi deflagrada, na manhã desta sexta-feira (24/5), a Operação Calumniare, que tem como objetivo cumprir 15 mandados judiciais e busca e apreensão, no Gama, Santa Maria, Paranoá, Ceilândia, Itapoã, Sobradinho e Planaltina, além das cidades de Luziânia (GO), Planaltina de Goiás (GO) e Uberlândia (MG).

Dados obtidos por meio da análise dos objetos apreendidos na referida operação revelaram que os investigados promoveram, financiaram e integraram uma organização criminosa estruturada e dividida em tarefas, com o objetivo de obter vantagens econômicas por meio de diversas infrações penais, incluindo tráfico de drogas e roubos.

Também há cinco mandados sendo cumpridos em estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, com apoio operacional da Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária (DIP/SEAPE).

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do DECOR (DRACO/DECOR), e também conta com as polícias civis dos estados de de Goiás e de Minas Gerais (PCGO e PCMG).

Os relatórios da investigação apontam que a organização criminosa, apesar de ser única, se divide em várias "células", cada uma com autonomia e estrutura própria, com a finalidade de impulsionar controle sobre a massa carcerária e expansão de atividades criminosas fora das prisões.

As atividades investigadas incluem tráfico de drogas e armas, e utilização dos lucros ilícitos oriundos desses crimes para contratação de advogados para membros presos e suporte financeiro para as famílias destes durante o período em que estão encarcerados.

De acordo com a PCDF, a operação é mais um esforço para impedir a estruturação da célula da facção na capital e mobilizou 90 policiais civis do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.