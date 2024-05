Feminicídio: homem invade a casa da ex-mulher e a mata com facadas

Na madrugada deste sábado (25/5), por volta das 5h30, um homem invadiu a casa da ex-mulher, no condomínio Amobb, no Jardim Botânico, e a assassinou com facadas. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito tentou tirar a própria vida logo após o crime.

De acordo com informações, também repassadas pela corporação, o homem está internado em estado grave.

Policiais civis chegaram ao local por volta das 9h. O corpo da vítima ainda não foi retirado.

Aguarde mais informações*