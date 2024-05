DF e Goiás garantem transporte de bebê para transplante de fígado em SP

Parceria entre os governos do Distrito Federal e de Goiás garantiu a transferência de um bebê de 2 meses de idade, na manhã deste sábado (25/5), para São Paulo, para que a criança passe por um transplante urgente de fígado.

De acordo com o GDF, a articulação começou na sexta-feira (24/5), quando Hospital da Criança de Brasília (HCB), onde o bebê foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foi informado da disponibilidade para a realização do procedimento no Hospital Menino Jesus, na capital paulista.



O bebê Francysco tinha que ser transportado em uma aeronave sem pressurização, modelo específico do qual o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) dispõe. O menino foi primeiro resgatado de helicóptero no HCB e levado para a Base Aérea, onde seguiu para São Paulo, por volta das 10h.



Francysco tem MSDU, conhecida como Doença da Urina do Xarope de Bordo, uma síndrome genética rara em que o corpo da criança não tem enzima para metabolizar determinados aminoácidos que vão se acumulando no organismo, podendo causar comprometimento do sistema nervoso central, sistema imune e músculos. O diagnóstico foi feito durante o teste do pezinho realizado no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).



Segundo o GDF, o Distrito Federal, atualmente, é a única unidade da Federação com uma análise ampliada na triagem neonatal biológica, pela qual é possível identificar mais de 50 tipos de doenças.



O pequeno paciente foi internado no HCB após apresentar alterações hepáticas e um quadro infeccioso relacionado a bronquite viral aguda por vírus sincicial respiratório. A partir daí, tornou-se urgente o transplante, procedimento que não poderia ser feito na rede pública do DF devido às características de Francysco, um bebê de apenas dois meses. O Distrito Federal é referência em transplante de fígado em pessoas acima de 8kg.



O GDF diz que também está dando o apoio à família da criança, com a aquisição da passagem aérea para que a mãe de Francysco possa acompanhar o bebê durante a internação, em São Paulo. Após o transplante no Hospital Menino Jesus, a criança será atendida no Hospital Sírio Libanês, antes de retornar à capital federal.



Com informações da Agência Brasília.

