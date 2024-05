Colisão entre dois veículos deixa duas pessoas feridas no Plano Piloto

Uma colisão entre dois veículos deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo (26/5). O acidente aconteceu entre o Cine Drive-In e o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Base (HBDF).

Segundo a corporação, o caso ocorreu por volta de 16h. A equipe de socorro constatou no local uma colisão envolvendo um Peugeot e um SUV BYD Song. A motorista do primeiro carro, uma mulher de 33 anos, encontrava-se presa às ferragens do veículo. Ela foi retirada do carro pelos bombeiros e levada ao HBDF consciente e orientada, queixando-se de dores na região do tórax.

A passageira do Peugeot, de 31 anos, também precisou de atendimento. Ela foi socorrida consciente e orientada, mas apresentando suspeita de traumatismo cranioencefálico e dores na região cervical. Já o condutor do BYD não se feriu.

Durante o atendimento, a via precisou ser totalmente interditada. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.